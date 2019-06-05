Концертне відео пісні Fat Bottomed Girls, яку виконує Фредді Мерк’юрі, гурт Queen опублікував у YouTube.
Концертне відео Queen, під час якого Фредді Мерк’юрі виконує пісню Fat Bottomed Girls, опубліковано на YouTube-каналі гурту.
Історичні кадри були зняті під час концерту Live at the Bowl, який музиканти провели у Мілтон-Кінс 5 червня 1982 року на підтримку альбому Hot Space.
Даний виступ визнано одним із найкращих в історії Queen.
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Як зазначили у гурті, відео оприлюднено на знак подяки підписникам відеохостингу, яких уже налічується більше 10 млн.
Нагадаємо, члени гурту Queen виявилися багатшими за королеву Великої Британії Єлизавету II.
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