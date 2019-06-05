PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Queen показав відео Fat Bottomed Girls з Мерк’юрі

Концертне відео пісні Fat Bottomed Girls, яку виконує Фредді Мерк’юрі, гурт Queen опублікував у YouTube.

Queen показав відео Fat Bottomed Girls з Мерк’юрі

Концертне відео Queen, під час якого Фредді Мерк’юрі виконує пісню Fat Bottomed Girls, опубліковано на YouTube-каналі гурту.

Історичні кадри були зняті під час концерту Live at the Bowl, який музиканти провели у Мілтон-Кінс 5 червня 1982 року на підтримку альбому Hot Space.

Даний виступ визнано одним із найкращих в історії Queen.

Читайте: Помер перший бас-гітарист Queen Майк Гроуз

Як зазначили у гурті, відео оприлюднено на знак подяки підписникам відеохостингу, яких уже налічується більше 10 млн.

Нагадаємо, члени гурту Queen виявилися багатшими за королеву Великої Британії Єлизавету II.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка