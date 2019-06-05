Львівський муніципальний чоловічий хор Гомін виконав саундтрек до міні-серіалу Чорнобиль.

Композицію Вічна пам’ять до п’ятого епізоду серіалу Чорнобиль виконав львівський муніципальний чоловічий хор Гомін.

Художній керівник хору Руслан Ляшенко розповів, що це була дуже несподівана пропозиція і у хору була лише одна година для запису саундтреку.

– Близько двох місяців тому до нас звернувся художній керівник ансамблю Львівської філармонії Андрій Яськів, з яким зв’язалися американські колеги. Серіал вже був на етапі виробництва і продюсерам був потрібен чоловічий хор, який би швидко записав цей саундтрек. Ми відразу ж погодилися, швидко зібралися в церкві святого Лазаря і за годину записали композицію Вічна пам’ять, – розповів він.

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Художній керівник Академічного інструментального ансамблю Високий Замок Львівської національної філармонії Андрій Яськів розповів, що автори серіалу шукали український чоловічий хор, який би зміг записати автентичне виконання саундтреку.

Хор Гомін був заснований у 1988 році як чоловічий аматорський хор при відділенні музично-хорового товариства України у Львові. Він був відзначений нагородами як найкращий аматорський хор і активно гастролював по країні і за кордоном.

Нагадаємо, серіал Чорнобиль посів першу сходинку в рейтингу найкращих серіалів.