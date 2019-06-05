Потік туристів у Чорнобильську зону відчуження в 2019 році після виходу міні-серіалу Чорнобиль може зрости вдвічі в порівнянні з 2018 роком.

Потік туристів у Чорнобильську зону може зрости вдвічі у порівнянні з 2018 роком – до 150 тис. осіб, вважає директор Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

– Цього року ми розраховували вийти на 100-110 тис. туристів через звичайний ріст попиту на чорнобильський туризм. У минулому році було 70 тис. туристів, але з огляду на вихід серіалу, можемо вийти на 150 тис. осіб, – сказав Ємельяненко.

90% туристів – це іноземці, незважаючи на те, що вартість туру для громадян України в три-чотири рази дешевше.

– На сьогодні зросла кількість заявок на 30%. Але потрібно розуміти, що бум очікується трохи пізніше. Тільки вчора вийшла остання серія, багато хто ще не подивилися серіал і потенційні бажаючі чекають вдалого моменту для відвідування України, – повідомила народний депутат Ганна Романова.

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Зараз функціонує приблизно п’ять якісних туроператорів, їхня кількість може збільшуватись, але головне не втрачати якість. Гід повинен знати кілька мов, бути підкованим у фізиці, радіології та історії СРСР.

– Екскурсія триває 12 годин, туристи приїжджають з усього світу, часто це вчені або студенти всесвітньо відомих університетів, які ставлять конкретні профільні питання. Тому дуже важливо якісно працювати з туристами, потрібен безпечний транспорт, дозиметри, рації, аудіо-відео-поліграфія та багато іншого, – розповідає Романова.

Зі збільшенням потоку туристів виникає проблема з доступом, бо кількість контрольних пропускних пунктів обмежена.

– Планується відкриття нових контрольно-пропускних пунктів для забезпечення в’їзду більшої кількості туристів. Ми також будуємо нові маршрути, в тому числі водний, на каяках, і в інші частини чорнобильської зони, які зараз закриті, – зазначив Ємельяненко.

Він також додав, що спільно з управлінням туризму Київської міськдержадміністрації йде робота над створенням комплексних турів, що включають екскурсію по Києву, по місцях зйомок серіалу.

Нагадаємо, у 5 епізоді серіалу Чорнобиль знайшли кіноляп. Київську вулицю на Театральній підписали як локацію Москва.