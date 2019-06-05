PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Слава з НеАнгелів розлучається з Едгаром Камінським

Популярна українська співачка Слава з гурту НеАнгели розлучається зі своїм чоловіком Едгаром Камінським.

слава каминская развод

На сайті Подільського районного суду Києва з’явилася заява про розлучення пластичного хірурга Едгара Камінського та співачки Слави з гурту НеАнгели.

Читайте: Після розлучення Джолі змінила прізвище

Згідно з розкладом суду, ініціатором розлучення став Едгар.

Подружжя та їх представники утрималися від коментарів.

Раніше Факти ICTV писали, що Григорій Решетник розповів усю правду про проект Холостяк та інтим між холостяком та учасницями.

Джерело: Подільський районний суд Києва

Фото: babaslavka

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка