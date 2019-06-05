Популярна українська співачка Слава з гурту НеАнгели розлучається зі своїм чоловіком Едгаром Камінським.

На сайті Подільського районного суду Києва з’явилася заява про розлучення пластичного хірурга Едгара Камінського та співачки Слави з гурту НеАнгели.

Читайте: Після розлучення Джолі змінила прізвище

Згідно з розкладом суду, ініціатором розлучення став Едгар.

Подружжя та їх представники утрималися від коментарів.

Раніше Факти ICTV писали, що Григорій Решетник розповів усю правду про проект Холостяк та інтим між холостяком та учасницями.

Джерело: Подільський районний суд Києва

Фото: babaslavka