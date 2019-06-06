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Барі Алібасов у реанімації склав заповіт

Російський продюсер Барі Алібасов склав заповіт, перебуваючи в реанімації НДІ ім. Скліфосовського.

бари алибасов состояние

Барі Алібасов випив рідину для прочищення труб і опинився в реанімації у вкрай важкому стані з опіком шлунка.

Представник продюсера Вадим Горожанкін повідомив, що Алібасов склав заповіт в НДІ ім. Скліфосовського.

Відзначається, що він заповідав квартиру площею 220 квадратних метрів на Мерзляковському провулку в Москві своєму синові.

Також йому залишаться ще дві квартири.

Правовласниками На-На стануть учасники групи Володимир Політов і В’ячеслав Жеребкін.

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Дружині Лідії Федосєєвій-Шукшиній він заповів земельну ділянку в Підмосков’ї і цінні папери на суму близько $2 млн.

Канадський сфінкс залишиться помічнику Алібасова.

Адвокат Сергій Жорін розповів, що Алібасов склав заповіт сім років тому, але зараз переписав його.

Нагадаємо, 5 червня ЗМІ повідомили, що Алібасов впав у кому після отруєння.

Джерело: Известия

Фото: alibasov_nana

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