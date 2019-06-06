Графік виходу всіх серій трьохсерійного серіалу Чорне дзеркало від Netflix – у матеріалі Фактів ICTV.

На Netflix 5 червня відбулася прем’єра трьохсерійного 5 сезону серіалу Чорного дзеркала.

Графік виходу серій Чорного дзеркала від Netflix:

1 епізод – 5 червня;

2 епізод – 5 червня;

3 епізод – 5 червня.

Переглянути їх можна в онлайн-кінотеатрах і сервісах українською film-ua, ua-tv.net.

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Перший епізод нового сезону має назву Вражаючі гадюки (Striking Vipers). Сюжет розгортається навколо двох друзів з коледжу Денні (Ентоні Макі) та Карла (Ях’я Абдул-Матеен II), які вирішують зіграти у гру з віртуальною реальністю. Але цього разу щось йде не за планом, адже свідомість чоловіків переноситься у їхні аватари.

Друга серія сезону отримала назву Уламки (Smithereens) і розповідає про інший тип пристрасті до технологій. Головним героєм стає один з водіїв компанії, яка нагадує Uber.

У третій серії Рейчел (Rachel), Джек і ще Ешлі Майлі Сайрус грає зірку, яка рекламує нового робота-іграшку для дітей. Такого отримує самотня дівчинка Рейчел, у якої більш ніж достатньо проблем в житті. Тому іграшка повинна була якось відволікти її.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Netflix дозволить глядачам впливати на сюжет серіалів.