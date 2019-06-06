З’явився трейлер епізоду Smithereens, який входить до п’ятого сезону серіалу Чорне дзеркало.

Стрімінговий сервіс Netflix 5 червня випустив п’ятий сезон серіалу Чорне дзеркало, разом з яким з’явився трейлер серії Smithereens.

Друга серія серіалу Чорне дзеркало розповідає про водія таксі, який бере у заручники співробітника компанії, яка розробила глобальну соцмережу.

Чоловік ненавидить соцмережі і людей, які не можуть відірватися від своїх смартфонів і тому пішов на цей злочин.

Але чи може бути все так просто у Чорному дзеркалі?

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Переглянути усі епізоду серіалу Чорне дзеркало можна у стрімінговому сервісі Netflix.

До слова, Netflix також випустив трейлер до епізоду Чорного дзеркала під назвою Striking Vipers.

Відео: Netflix