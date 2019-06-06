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Чорне дзеркало 5: трейлер епізоду Rachel, Jack and Ashley Too

Опублікували трейлер третього епізоду серіалу Чорне дзеркало під назвою Rachel, Jack and Ashley Too.

Чорне дзеркало

Стрімінговий сервіс Netflix випустив п’ятий сезон серіалу Чорне дзеркало 5 червня. Разом з ним з’явився трейлер серії Rachel, Jack and Ashley Too.

Історія розповідає про співачку, яка випускає для своїх фанатів робота під назвою Ashley Too.

Одним із тих, хто придбав його, стає самотня дівчина, яка вже давно захоплюється співачкою.

У трейлері можна побачити, що її радість триває не довго, адже саме у той час люди дізнаються про життя справжньої Ешлі.

Читайте: Чорне дзеркало 5 сезон: дати виходу і де дивитися

Переглянути усі три серії Чорного дзеркала можна у стрімінговому сервісі Netflix.

До слова, також з’явився і трейлер другої серії п’ятого сезону Чорного дзеркала – Smithereens.

Відео: Netflix

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