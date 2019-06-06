Netflix випустив трейлер до виходу епізоду Striking Vipers, який є частиною п’ятого сезону серіалу Чорне дзеркало.

5 червня у стрімінговому сервісі Netflix вийшов п’ятий сезон серіалу Чорне дзеркало. Компанія випустила трейлери до всіх серій, серед яких й Striking Vipers.

У трейлері розповідається про сім’ю, в якій вже давно існують проблеми і чоловік щось приховує від дружини.

На останньому кадрі можна побачити, як він поринає в інший світ за допомогою приладу віртуальної реальності.

Читайте: Чорне дзеркало 5 сезон: дати виходу і де дивитися

Усі три серії п’ятого сезону Чорного дзеркала доступні для перегляду у стрімінговому сервісі Netflix.

До слова, серіал Відьмак від Netflix планують випустити у четвертому кварталі 2019 року.

Відео: Netflix