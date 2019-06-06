Netflix випустив трейлер до виходу епізоду Striking Vipers, який є частиною п’ятого сезону серіалу Чорне дзеркало.
5 червня у стрімінговому сервісі Netflix вийшов п’ятий сезон серіалу Чорне дзеркало. Компанія випустила трейлери до всіх серій, серед яких й Striking Vipers.
У трейлері розповідається про сім’ю, в якій вже давно існують проблеми і чоловік щось приховує від дружини.
На останньому кадрі можна побачити, як він поринає в інший світ за допомогою приладу віртуальної реальності.
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Усі три серії п’ятого сезону Чорного дзеркала доступні для перегляду у стрімінговому сервісі Netflix.
До слова, серіал Відьмак від Netflix планують випустити у четвертому кварталі 2019 року.
Відео: Netflix
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