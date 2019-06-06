Прем’єри фільмів влітку 2019 в Україні мають щось цікавеньке для кожного. Факти ICTV зібрали найочікуваніші новинки червня в одному матеріалі.
Ми намагаємося не пропускати новинки у світі кіно.
І справа навіть не втому, що потрібно слідкувати за трендами.
Хочеться отримувати естетичне задоволення, проживати чужі історії чи просто розслабитися біля екрану у кінці складного тижня.
Певні, ви теж полюбляєте фільми, тому зібрали для вас найкращі прем’єри червня 2019.
Так, з 6 червня українці вже можуть йти у кінотеатри на довгоочікуваний фільм Люди Ікс: Темний фенікс з неймовірною Софі Тернер.
Тут Санса Старк з Гри престолів знайшла себе у головній ролі супергероїні.
А також вже йде фентезійний байопік про сера Елтона Джона — Рокетмен.Читайте: Рецензія на фільм Рокетмен: бенефіс самотності Рецензія на фільм Люди Ікс: Темний Фенікс - випускний супергероїв Рецензія на фільм Аладдін: ромський мюзикл Гая Річі
Прем’єри літо 2019 – червень
Люди в чорному: Інтернешнл
Дата: 13 червня
Жанр: бойовик, комедія, фантастика
Режисер: Ф. Гері Грей
Актори: Тесса Томпсон, Кріс Гемсворт, Ребекка Фергюсон
Всесвіт розширюється. Чули?
У надсекретного агентства, що слідкує за прибульцями-нелегалами на нашій планеті, знову немало роботи.
І цього разу вони подорожуватимуть усім світом.
Доміно
Дата: 13 червня
Жанр: кримінал, трилер
Режисер: Брайан Де Пальма
Актори: Керіс Ван Хаутен, Ніколай Костер-Вальдау, Гай Пірс
Найкраща зброя проти ворога – це інший ворог.
Це історія про помсту.
Цікаво, що у фільмі грають два відомі актори зі Гри престолів – Ніколай Костер-Вальдау, який виконував роль Джейме Ланністера, а також Керіс Ван Хаутен – Мелісандра.
Історія іграшок 4
Дата: 20 червня
Жанр: комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фентезі
Режисер: Джош Кулі
Актори: Кіану Рівз, Крістіна Хендрікс, Том Хенкс
Історія улюбленого ковбоя Вуді і космічного рейнджера Базза перевернулася з ніг на голову.
Цікаво, скільки у залі кінотеатру буде людей 30+.
Ви ж знали, що перша частина Історії іграшок вийшла у 1995 році?
Дитя робота
Дата: 20 червня
Жанр: трилер, фантастика
Режисер: Грант Спьютор
Актори: Роуз Бірн, Гіларі Свонк
Робот, що сховався в бункері, виховує у безпеці людську дитину.
Все навкруги знищила епідемія.
Що ж з цього вийшло?
Ма
Дата: 20 червня
Жанр: жахи, трилер
Режисер: Тейт Тейлор
Актори: Октавія Спенсер, Джульєтт Льюіс, Люк Еванс
Стрічка про самотню жінку, яка видавалася усім добродушною, але, як виявилося, має неприємні таємниці.
Її дружба з підлітками вилилася у справжній кошмар для них.
Анабель 3
Дата: 27 червня
Жанр: детектив, жахи, трилер
Режисер: Гарі Доберман
Актори: Віра Фарміга, Патрік Вілсон, МакКенна Грейс
Усім відома історія про одержиму ляльку набрала нових обертів.
Чи втримають Анабель від нових вбивств?
Божевільна парочка
Дата: 27 червня
Жанр: комедія, мелодрама
Режисер: Джонатан Лівайн
Актори: Сет Роген, Шарліз Терон, О’Ші Джексон мол.
Неможливе можливе – такий слоган цієї романтичної комедії.
У кіно спалахує іскра між простим хлопцем і однієї з найпливовіших жінок у світі.
Клуб анонімних кілерів
Дата: 27 червня
Жанр: бойовик, детектив, кримінал, трилер
Режисер: Мартін Овен
Актори: Гері Олдман, Джессіка Альба, С’юкі Вотергаус
А ви знали, що бувають зустрічі анонімних кілерів?
Сподіваємося, такі існують лише у цьому бойовику.
Для чого ж цей клуб і хто туди потрапить?
Як бачите, цього місяця вистачає цікавих фільмів, на які можна піти у кінотеатр.
Дозвольте собі відпочити від буденності і зануритися у світ кінематографу.
А Факти ICTV завчасно видаватимуть вам рецензії на фільми. Слідкуйте!
Валерія Маліцька
Фото: IMDb