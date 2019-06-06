Прем’єри фільмів влітку 2019 в Україні мають щось цікавеньке для кожного. Факти ICTV зібрали найочікуваніші новинки червня в одному матеріалі.

Ми намагаємося не пропускати новинки у світі кіно.

І справа навіть не втому, що потрібно слідкувати за трендами.

Хочеться отримувати естетичне задоволення, проживати чужі історії чи просто розслабитися біля екрану у кінці складного тижня.

Певні, ви теж полюбляєте фільми, тому зібрали для вас найкращі прем’єри червня 2019.

Так, з 6 червня українці вже можуть йти у кінотеатри на довгоочікуваний фільм Люди Ікс: Темний фенікс з неймовірною Софі Тернер.

Тут Санса Старк з Гри престолів знайшла себе у головній ролі супергероїні.

А також вже йде фентезійний байопік про сера Елтона Джона — Рокетмен.

Прем’єри літо 2019 – червень

Люди в чорному: Інтернешнл

Дата: 13 червня

Жанр: бойовик, комедія, фантастика

Режисер: Ф. Гері Грей

Актори: Тесса Томпсон, Кріс Гемсворт, Ребекка Фергюсон

Всесвіт розширюється. Чули?

У надсекретного агентства, що слідкує за прибульцями-нелегалами на нашій планеті, знову немало роботи.

І цього разу вони подорожуватимуть усім світом.

Доміно

Дата: 13 червня

Жанр: кримінал, трилер

Режисер: Брайан Де Пальма

Актори: Керіс Ван Хаутен, Ніколай Костер-Вальдау, Гай Пірс

Найкраща зброя проти ворога – це інший ворог.

Це історія про помсту.

Цікаво, що у фільмі грають два відомі актори зі Гри престолів – Ніколай Костер-Вальдау, який виконував роль Джейме Ланністера, а також Керіс Ван Хаутен – Мелісандра.

Історія іграшок 4

Дата: 20 червня

Жанр: комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фентезі

Режисер: Джош Кулі

Актори: Кіану Рівз, Крістіна Хендрікс, Том Хенкс

Історія улюбленого ковбоя Вуді і космічного рейнджера Базза перевернулася з ніг на голову.

Цікаво, скільки у залі кінотеатру буде людей 30+.

Ви ж знали, що перша частина Історії іграшок вийшла у 1995 році?

Дитя робота

Дата: 20 червня

Жанр: трилер, фантастика

Режисер: Грант Спьютор

Актори: Роуз Бірн, Гіларі Свонк

Робот, що сховався в бункері, виховує у безпеці людську дитину.

Все навкруги знищила епідемія.

Що ж з цього вийшло?

Ма

Дата: 20 червня

Жанр: жахи, трилер

Режисер: Тейт Тейлор

Актори: Октавія Спенсер, Джульєтт Льюіс, Люк Еванс

Стрічка про самотню жінку, яка видавалася усім добродушною, але, як виявилося, має неприємні таємниці.

Її дружба з підлітками вилилася у справжній кошмар для них.

Анабель 3

Дата: 27 червня

Жанр: детектив, жахи, трилер

Режисер: Гарі Доберман

Актори: Віра Фарміга, Патрік Вілсон, МакКенна Грейс

Усім відома історія про одержиму ляльку набрала нових обертів.

Чи втримають Анабель від нових вбивств?

Божевільна парочка

Дата: 27 червня

Жанр: комедія, мелодрама

Режисер: Джонатан Лівайн

Актори: Сет Роген, Шарліз Терон, О’Ші Джексон мол.

Неможливе можливе – такий слоган цієї романтичної комедії.

У кіно спалахує іскра між простим хлопцем і однієї з найпливовіших жінок у світі.

Клуб анонімних кілерів

Дата: 27 червня

Жанр: бойовик, детектив, кримінал, трилер

Режисер: Мартін Овен

Актори: Гері Олдман, Джессіка Альба, С’юкі Вотергаус

А ви знали, що бувають зустрічі анонімних кілерів?

Сподіваємося, такі існують лише у цьому бойовику.

Для чого ж цей клуб і хто туди потрапить?

Як бачите, цього місяця вистачає цікавих фільмів, на які можна піти у кінотеатр.

Дозвольте собі відпочити від буденності і зануритися у світ кінематографу.

А Факти ICTV завчасно видаватимуть вам рецензії на фільми. Слідкуйте!

Валерія Маліцька

Фото: IMDb