PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Найкраща музика в дорогу: літній плейлист для досвідчених меломанів

Факти ICTV зібрали треки, які найкраще підійдуть для прослуховування в дорозі.

Найкраща музика в дорогу: літній плейлист для досвідчених меломанів

В Україні стартувало літо, а це означає, що ось-ось всі вирушать відпочивати та подорожувати.

Хтось обирає для цього потяг, хтось літак, хтось автомобіль. Однак в якому б транспорті ви не знаходилися головним супутником може стати музика.

Читайте: 10 книг, які варто почитати у відпустці

Цей вид мистецтва може підтримувати настрій або створювати його, заспокоювати і навпаки пробуджувати драйв всередині вас.

Щоб дорога вам не здавалася тягарем ми зібрали плей-лист, який сподобається навіть найдосвідченішому меломанові.

Найкраща музика в дорогу:

Раніше Факти ICTV писали, куди поїхати на море в Європі по безвізовому режиму, вартість проживання та ціни на авіаквитки.

Фото: Unsplash

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка