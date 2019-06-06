Факти ICTV зібрали треки, які найкраще підійдуть для прослуховування в дорозі.

В Україні стартувало літо, а це означає, що ось-ось всі вирушать відпочивати та подорожувати.

Хтось обирає для цього потяг, хтось літак, хтось автомобіль. Однак в якому б транспорті ви не знаходилися головним супутником може стати музика.

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Цей вид мистецтва може підтримувати настрій або створювати його, заспокоювати і навпаки пробуджувати драйв всередині вас.

Щоб дорога вам не здавалася тягарем ми зібрали плей-лист, який сподобається навіть найдосвідченішому меломанові.

Найкраща музика в дорогу:

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