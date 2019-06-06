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Панкратову-Чорному стало зле на зйомках – актор у реанімації

Російського актора Олександра Панкратова-Чорного екстрено госпіталізували в одну з лікарень Москви.

Олександр Панкратов-Чорний

Олександр Панкратов-Чорний вранці втратив свідомість під час зйомок серіалу з його участю.

Зі знімального майданчика 69-річного актора швидка відвезла до однієї з клінік Москви.

Наразі він знаходиться в реанімації у стабільно тяжкому стані.

У відомого актора різко впав тиск – до критичного мінімуму.

ЧитайтеПомер український актор Петро Бенюк

Нагадаємо, днями російський продюсер Барі Алібасов впав у кому після отруєння засобом для прочищення труб.

Джерело: Mash

Фото: Mash

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