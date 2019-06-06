6 червня в прокат вийшла заключна частина пригод Людей Ікс. Факти ICTV вже подивилися фінал та діляться враженнями.

Іноді нам хочеться вважати, що люди не такі, як є. А коли збагнеш, які вони, стає пізно.

Сюжет

Фільм Люди Ікс: Темний Фенікс – це заключна серія франшизи про мутантів у нинішньому форматі. За останні роки серія пережила омолодження героїв, втратила половину акторського складу, а ті виконавці, що залишилися, теж зібралися на вихід.

Студія 20th Century Fox та її новий власник – Disney – задумали перезапуск Людей Ікс ще й тому, що рейтинг останніх картин, за які відповідали Браян Сінгер та Майкл Догерті, падав з кожним новим фільмом.

Сюжет стрічки Люди Ікс: Темний Фенікс переносить нас назад в 1992 рік. Команді мутантів під проводом професора Чарльза Ксав’є вдалося помиритися з урядом і ствердитися в ролі рятівників. Тепер загін суперлюдей залучають до найнебезпечніших місій.

Саме під час однієї з таких – порятунку астронавтів – вони стикаються з потужною космічною енергією. І треба ж такому було статися, що під удар цієї невідомої сили потрапила Диво-Дівчина Джина Ґрей.

Інцидент не вбив героїню, а навпаки, стократ збільшив її телепатичні та телекінетичні здібності. Джина й до цього не надто вміла контролювати силу через власну психологічну нестабільність, а тепер взагалі ризикує перетворитися на ходячу катастрофу. Запобігти цьому постарається професор Ксав’є та решта його учнів.

Водночас в пошуках космічної енергії на Землю прибувають зловісні прибульці, тож заворушка намічається серйозна.

Режисерська робота

Оскільки Майкл Догерті пішов добивати франшизу про Ґодзіллу, Темного фенікса довірили знімати іншому члену команди сценаристів – Саймону Кінбергу.

Для нього це був режисерський дебют, і від самого початку робота над картиною пішла шкереберть. Стрічку, яка мала вийти в 2018 році, двічі відкладали, студія наполягала на постійних перезйомках, що втомлювало як акторів, так і фанатів. Але навіть додатковий час не допоміг Кінбергу зробити кіно з цікавим сюжетом та діалогами.

Це не перший і не останній продукт про надлюдей, в якому хтось із них переходить на темну сторону. З недавніх прикладів можна навести серіал Академія Амбрелла від Netflix. В ньому героїня страждає від неможливості контролювати свої сили на тлі важкого дитинства і відчуття самотності.

Джина Ґрей, котра перетворюється на могутнього Темного Фенікса, теж має дитячу травму, адже на її очах загинула мати. Відтоді героїня почувається як дитина, яку всі кидають.

Вона не безнадійна, поки хтось вірить у неї, дбає і буде поруч.

На додаток виявляється, що професор Ксав’є розповів далеко не все про її минуле, і комплекси та образи, що пригнічувалися роками, вириваються назовні.

Розпач, нові сили та страх втратити контроль над собою перетворюють одну з Людей Ікс на справжню інфантильну істеричку. Спостерігати за цим зовсім невесело, навпаки, весь час ловиш себе на думці, що хочеться дати ляпаса героїні, аби вона прийшла до тями і поводилася, як доросла.

Рішення Кінберга зробити душевні муки Ґрей основою сюжету – головна його помилка. Причому альтернативи були, наприклад, цікавий хід зі зміною погляду на професора Ксав’є. В якийсь момент в очах своїх учнів він постає не мудрим наставником, а тиранічним начальником з роздутим відчуттям власної величі.

І справді, для чого ще йому було вставляти букву Ікс в назву загону, як не для задоволення свого его?

Можна було викрутити історію в бік несприйняття чужинців. Як люди бояться мутантів через надприродні здібності і бажають їх контролювати, так і мутанти наступають на ті ж граблі із сильнішою за них Джиною. Але всі ці ідеї так і залишилися незавершеними сюжетними гілками.

Актори

Акторський склад останнього фільму про Людей Ікс втратив одного з ключових персонажів. Г’ю Джекман, він же Росомаха, відмовився знову клеїти бакенбарди і показувати пазурі.

За ним на вихід зібралися Майкл Фассбендер та Джеймс Макевой. Можливо, це ваш останній шанс побачити перепалки Магнето та Ксав’є у їх виконанні. І повірте, воно того варте, бо актори чудово розуміють своїх персонажів і на екрані виглядають вкрай переконливо як під час гарячих суперечок, так і бійок. А в цьому фільмі в бійку поліз навіть сам Професор Ікс.

Більше не хоче грати Містік і Дженніфер Лоуренс. Зате до касту ввійшла Джессіка Честейн, що виконала роль лідерки прибульців. А Темного Фенікса зіграла улюблениця фанатів Гри Престолів Софі Тернер.

Враження

Фільм Люди Ікс: Темний Фенікс вийшов цілком у дусі попередніх картин – дорогим та банальним. Маючи $200 млн бюджету і потужне промо, він не здатен показати ні чогось нового в плані історії та взаємовідносин персонажів, ні заінтригувати сюжетом.

Це топтання на місці та невиправданий розрахунок на емоційність історії. Кінберг, схоже, забув, що глядачів не здивувати чварами між героями і смертями ключових персонажів. Ми всі бачили Месників і Гру престолів.

При цьому фільм все ще може похизуватися крутим акторським складом і якісними спецефектами. Екшн-сцени поставлені на високому рівні, і за бійками Людей Ікс з прибульцями, іншими мутантами та між собою дійсно цікаво спостерігати.

Не зайвим буде згадати, що Кінбергу вдалося вмовити попрацювати над саундтреком самого Ганса Ціммера. Після Бетмена, Супермена, Диво-жінки, Людини-павука німець не хотів більше писати музику для супергеройського кіно, але для Людей Ікс погодився.

Завдяки акторам, екшну, якісному музичному супроводженню, візуальним ефектам і хорошій роботі з камерою стрічка не втрачає свого шарму для поціновувачів жанру. А доволі короткий для сьогодення хронометраж в одну годину п’ятдесят хвилин дозволяє переглянути її на одному подиху.

Сюжет: 6/10

Режисерcька робота: 7/10

Актори: 8/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 7/10

Дмитро Сидоренко

Фото: Ukrainian Film Distribution, IMDb

Відео: Ukrainian Film Distribution