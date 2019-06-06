Слава з групи НеАнгели розлучається з Едгаром Камінським. Про історію кохання пари, сварки і розлучення – у матеріалі Фактів ICTV.

5 червня стало відомо, що Слава Камінська розлучається з чоловіком Едгаром. Про історію стосунків, конфлікти і розлучення, яке не відбулося – далі у матеріалі.

Історія кохання

Слава познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком напередодні Нового року. Пластичний хірург Едгард Камінський не повинен був їхати у той день на роботу, але за збігом обставин це сталося. Саме у клініці він вперше зустрів Славу, яка приїхала туди за компанію з подругою.

Симпатичний чоловік відразу сподобався співачці, вона дізналася його номер і написала йому СМС. Однак Едгард не поспішав відповідати їй взаємністю і тримався осторонь, що змусило Славу навіть засумнівається в його сексуальній орієнтації.

Однак побоювання не підтвердилися і пара нарешті вирушила на побачення, а далі все йшло по накатаній. Через три місяці Едгар Камінський зробив своїй коханій пропозицію руки і серця. Це сталося 8 березня 2014 року під час відпочинку в Італії. 16 липня пара офіційно стала чоловіком і дружиною.

Слава подарувала Едгарду сина Леонарда і дочку Лауру.

Пара час від часу ділиться спільними фотографіями, де вони виглядають дуже щасливими.

































Слава Камінська розлучається з чоловіком: що відомо про стосунки пари / 8 фотографий

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Конфлікти

Так як і щасливі моменти, не приховує пара і конфлікти. Вони часто з’ясовують стосунки на публіці, сама ж артистка вважає, що сварки – ніщо інше, як наслідок того, що вони виросли у різних сім’ях і підхід до життя і їхніх родинах був різний. У недавньому інтерв’ю Слава заявила, що відвідує психотерапевта, щоб уникнути конфліктів у сім’ї.

Останнє спільне фото було опубліковано в Instagram Едгарда 28 квітня. Вони разом з дітьми відвідали церкву на Великдень.

Розлучення

Ще у 2017 році Слава заявляла, що її шлюб знаходиться під загрозою – пара входить “у зону турбулентності” і перевіряє почуття на міцність. Тоді співачка випустила пісню про розставання Хорошо.

А у 2018 році подала на розлучення, однак тоді їм вдалося зберегти шлюб. У реєстрі Подільського районного суду є незадоволений позов про розлучення на півроку раніше – 3 грудня 2018 року.

5 червня стало відомо, що пара знову подала заяву на розлучення, ініціатором розірвання шлюбу, як і тоді виступив Едгард Камінський. Відповідна заява розміщена на сайті Подільського районного суду Києва. Засідання призначене на 12 червня.

Ні Слава, ні Едгард ніяк це поки не коментують.

До речі, 31 січня 2019 року завершилась історія кохання української співачки Ані Лорак та турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, вони розлучилися у київському суді.

Фото: Edgar KAMINSKYI