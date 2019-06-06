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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Українська анімація вперше потрапила до програми фестивалю у Франції

Фільм Кохання Микити Лиськова представить Україну на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів у французькому місті Ансі. Українська кінострічка вперше візьме участь у конкурсній програмі фестивалю.

Українська анімація вперше потрапила до програми фестивалю у Франції

Український короткометражний анімаційний фільм Кохання Микити Лиськова вперше потрапив у міжнародний фестиваль анімаційних фільмів.

Для представлення фільму на фестивалі Держкіно виділило 500 тис. грн.

– Україні треба заявити про себе. Ми маємо показати Європі, що у нас є свої проекти та аніматори.

Ми поступово рухаємося до того, щоб бути помітними не лише у себе в країні, а й за кордоном, — зазначив перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін.

Стрічка Кохання розповідає історію любові за допомогою символів і звуків. Фільм знято без слів. Його творці поставили за мету показати у дотепному стилі історію-роздум про стосунки між людьми.

У межах Міжнародного анімаційного фестивалю працюватиме кіноринок Mifa Market, на якому Україна буде представлена власним стендом.

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На ньому презентуватимуть завершені кінострічки, а також проекти фільмів і серіалів, що знаходяться на стадії розробки або виробництва.

Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів у Ансі — один із найбільш відомих та престижних анімаційних форумів світу, заснований у 1960 році.

Нагадаємо, Факти ICTV пишуть рецензії на популярні кінопрем’єри.

Джерело: Укрінформ

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