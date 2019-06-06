Фільм Кохання Микити Лиськова представить Україну на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів у французькому місті Ансі. Українська кінострічка вперше візьме участь у конкурсній програмі фестивалю.
Український короткометражний анімаційний фільм Кохання Микити Лиськова вперше потрапив у міжнародний фестиваль анімаційних фільмів.
Для представлення фільму на фестивалі Держкіно виділило 500 тис. грн.
– Україні треба заявити про себе. Ми маємо показати Європі, що у нас є свої проекти та аніматори.
Ми поступово рухаємося до того, щоб бути помітними не лише у себе в країні, а й за кордоном, — зазначив перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін.
Стрічка Кохання розповідає історію любові за допомогою символів і звуків. Фільм знято без слів. Його творці поставили за мету показати у дотепному стилі історію-роздум про стосунки між людьми.
У межах Міжнародного анімаційного фестивалю працюватиме кіноринок Mifa Market, на якому Україна буде представлена власним стендом.
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На ньому презентуватимуть завершені кінострічки, а також проекти фільмів і серіалів, що знаходяться на стадії розробки або виробництва.
Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів у Ансі — один із найбільш відомих та престижних анімаційних форумів світу, заснований у 1960 році.
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