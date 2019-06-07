Одна з найкрасивіших пар Голлівуду – Ірини Шейк і Бредлі Купера – розпалася після чотирьох років спільного життя.

ЗМІ знову заговорили про розлучення 33-річної російської супермоделі Ірини Шейк і 44-річного актора і режисера Бредлі Купера.

За словами інсайдера, Шейк виїхала з особняка у Лос-Анджелесі та забрала дочку Лею, якій вже виповнилося два роки.

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Зараз пара вирішує, як розділити опіку над дитиною.

Раніше Бредлі Куперу приписували закоханість в Леді Гагу, яка була його партнером за зйомками у фільмі Зірка народилася.

Ще у травні стало відомо, що Ірина Шейк і Бредлі Купер розійшлися, але причина невідома.

За однією з версій – у них різні погляди на сімейне життя. Нібито Ірина Шейк любила виставляти стосунки на показ, а Бредлі Купер був проти.

Джерело: People