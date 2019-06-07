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Приймає гормони – 13-річна дочка Анджеліни Джолі готується до зміни статі

13-річна дочка зірок Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло почала приймати гормони і готується стати хлопчиком.

Шайло

Старша дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло, якій виповнилося 13 років, вже тривалий час приймає гормони для того, щоб змінити стать.

За інформацією ЗМІ, вона вже майже рік приймає спеціальні гормони.

Оскільки Джолі давно відома своїми нестандартними методами виховання, то зіркові батьки не намагалися перешкодити бажанню дочки.

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Ще у дитинстві Шайло носила одяг хлопчиків і коротко стриглася.

– Вона ніколи не відчувала себе дівчиною. Тому у 12-річному віці за підтримки своїх батьків Анджеліни Джолі і Бреда Пітта вона почала приймати гормони, щоб змінити свою зовнішність відповідно до своєї ідентифікації, – розповів інсайдер.

До слова, актор Кіт Гарінґтон, відомий роллю Джона Сноу у Грі престолів, почав лікуватися від нервового виснаження і стресу.

Джерело: La Nacion

Фото: Getty Images

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