PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Время и Стекло представили нову пісню Vislovo

Гурт Время и Стекло випустив нову пісню під назвою Vislovo.

Время и Стекло представили нову пісню Vislovo

Время и Стекло представили новий трек Vislovo.

Пісня була опублікована на офіційному акаунті гурту у You Tube.

Зараз у пісні майже 30 тисяч переглядів.

Відомо, що композиція стане головною у майбутньому альбомі групи.

Читайте: Це великий експеримент: Время и Стекло про нову пісню українською мовою

До речі, Время и Стекло випустив кліп на запальний трек Песня про лицо.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Виглядають на мільйон! Що українські зірки купують у секонд-хенді
Це великий експеримент: Время и Стекло про нову пісню українською мовою
Під’їзд, літак і поїзд: українські зірки про екстремальний секс
Время и Стекло випустили кліп на першу україномовну пісню
Песня про лицо – Время и Стекло випустили новий кліп
Время и Стекло отримали нагороду Гурт року M1 Music Awards 2018
Песня про лицо – новий трек Время и Стекло
BeLive 2018: докладний гід фестивалю
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка