Українські артисти з’явилися на врученні російської премії МузТВ.

Українські зірки масово засвітилися на врученні музичної премії МузТВ в Росії.

Нагороду у номінації Краща виконавиця отримала LOBODA, а премію за Краще концертне шоу Diva Ані Лорак.

Розважав російську публіку український виконавець ALEXEEV піснею Как ты там.

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Лорак і Лобода знову поїхали за російськими нагородами / 6 фотографий

Макс Барських з’явився на премії разом з екс-ВІА Грою Мішою Романовою. Співак також був представлений у номінації Краща пісня і Кращий виконавець.

На нагородження прибули також український дует Artik & Asti та співачка MARUV.

Раніше Факти ICTV писали, які українські артисти виступають і в Росії, і вдома.

Фото: Ані Лорак, LOBODA, Муз-ТВ