Українські артисти з’явилися на врученні російської премії МузТВ.
Українські зірки масово засвітилися на врученні музичної премії МузТВ в Росії.
Нагороду у номінації Краща виконавиця отримала LOBODA, а премію за Краще концертне шоу Diva Ані Лорак.
Розважав російську публіку український виконавець ALEXEEV піснею Как ты там.
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Лорак і Лобода знову поїхали за російськими нагородами / 6 фотографий
Макс Барських з’явився на премії разом з екс-ВІА Грою Мішою Романовою. Співак також був представлений у номінації Краща пісня і Кращий виконавець.
На нагородження прибули також український дует Artik & Asti та співачка MARUV.
Раніше Факти ICTV писали, які українські артисти виступають і в Росії, і вдома.
Фото: Ані Лорак, LOBODA, Муз-ТВ
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