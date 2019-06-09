9 червня голлівудський актор, зірка фільму Пірати Карибського моря Джонні Депп святкує свій День народження, йому виповнилося 56 років. Факти ICTV зібрали найгучніші романи зірки.

У Джонні Деппа було багато романів, які змінювалися один за одним. Факти ICTV зібрали найгучніші з них. В них було все – кохання, пристрасть, скандали і навіть бійки.

Вайнона Райдер

Коли Джонні Деппу було 26 років, він зустрів ще нікому невідому 16-річну актрису Вайнону Райдер. Актор вже зловив першу хвилю популярності. Разом вони знялися у фільмі Тіма Бертона Едвард руки-ножиці. Це подвоїло успіх Джонні Деппа, а до Вайнони Райдер привернуло загальну увагу.

Кадр з фільму Едвард руки-ножиці.

Вони були заручені, а в інтерв’ю заявляли, що знайшли своє справжня кохання. Джонні навіть витатуював на плечі ім’я коханої Winona Forever, що перекладається як Вайнона назавжди. Але незабаром пара розпалася і слово змінилося на “Wino Forever” ( “вино назавжди”).

Кейт Мосс

Молодий актор і успішна сексуальна модель познайомилися у 1994 році, розлучилася найяскравіша пара 90-х у 1998 році.

Це був, мабуть, найвибуховіший роман актора, який у ЗМІ прозвали кокаїновим. Відома парочка мала пристрасть до наркотиків, випивки і п’яних вечірок. Їхній союз запам’ятався всім гучними скандалами, відвертими фотосесіями, п’яними бійками і розгромленими номерами готелів. Загалом, для Джоні Деппа Кейт Мосс стала найруйнівнішою жінкою в його житті.

Ванесса Параді

Довгих 15 років, двоє прекрасних дітей і сімейний затишок – все це подарувала Джонні Деппу французька співачка і актриса Ванесса Параді. Їхні стосунки почалися у 1998 році, нова кохана після вибухової Мосс стала для зірки тихою гаванню, з якою можна вити сімейне гніздечко. Вони вважалися однією з найбільш зразкових і міцних голлівудських пар, навіть незважаючи на те, що відносини знаменитостей не були оформлені офіційно.

Можливо, вони б прожили до самої старості разом, проте бажання залишатися секс-символом для вже старіючого актора перекреслило все і він закрутив роман з Ембер Херд.

Ембер Херд

Мабуть, це один з найгучніших романів Джонні Деппа. Познайомився він з голлівудською актрисою Ембер Херд, яка на 22 роки молодша за нього, у 2010 році. Сталося це на зйомках фільму за романом Хантера Томпсона Ромовий щоденник. Одружилися вони у лютому 2015 року.

Їх називали найкрасивішою парою у Голлівуді, проте щастя тривало недовго. Після 15 місяців шлюб розпався. На розлучення подала молода дружина, звинувативши Джонні Деппа у побитті. У помсту він подав позов на $50 млн про наклеп. У позові стверджується, що звинувачення проти Деппа були вигадані з метою створити Херд позитивний імідж і допомогти її кар’єрі.

– Вранці я наливав собі горілки і починав писати, поки очі мої не наповнювалися слізьми, і я не переставав бачити сторінку. Я весь час намагався зрозуміти, що я зробив, щоб таке заслужити. Я намагався бути до всіх добрим, всім допомагати, бути з усіма чесним. Для мене чесність – це найважливіше. І все одно таке відбувається, – так він описав той період.

13 січня 2017 ріку шлюб був офіційно розірваний судом Лос-Анджелеса. Депп заплатив Херд $7 млн, актриса також залишила собі двох собак, коня, а також Range Rover 2015 року та Ford Mustang 1968 року.

Це розлучення стало одним з найгучніших серед зірокових пар.

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Поліна Глен

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Джонні Депп знову одружується. Новою обраницею стала танцівниця з Росії Поліна Глен. Дівчина танцює в еротичному стилі гоу-гоу.

Роман у них зав’язався у минулому році. І Джонні Депп і Поліна Глен прийшли відпочити в один з клубів Лос-Анджелесу. Актор підійшов до дівчини познайомитися, вона не одразу впізнала в ньому зірку.

Зараз їхні стосунки активно розвиваються і Поліна Глен вже переїхала до нього в особняк у Лос-Анджелесі, а незабаром Джоні Депп збирається приїхати у Москву, щоб познайомиться з батьками обраниці. Вони хочуть зіграти весілля, правда, поки з датою не визначилися.

Пропонуємо вам проголосувати за найгарячішу обраницю Джонні Деппа.



До речі, актриса Анджеліна Джолі після розлучення позбулася подвійного прізвища з приставкою Пітт.

Фото: polinaglen; Amber Heard.