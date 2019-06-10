Російський продюсер Барі Алібасов не вийшов з медикаментозного сну в зазначений лікарями час.
PR-директор Барі Алібасова Вадим Горжанкін повідомив, що продюсер не вийшов з медикаментозного сну.
– 10 червня Барі Алібасов, який знаходиться в науково-дослідному інституті швидкої допомоги ім. Скліфосовського, не вийшов зі стану медикаментозного сну, – сказав він.
З чим пов’язана затримка лікарі не повідомляють.
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За його словами, один з лікарів розповів, що якщо Алібасов вийде з медикаментозного сну, то ніколи не зможе ковтати через важке ураження стравоходу.
Продюсера ввели в медикаментозний сон 6 червня, щоб усунути біль і знерухомити його.
Нагадаємо, 5 червня ЗМІ повідомили, що Алібасов впав у комупісля отруєння.
Джерело: ТАСС