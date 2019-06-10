Факти ICTV зібрали найбільш очікувані прем’єри серіалів, які можна подивитися вже цього літа.

Не встигли кіномани оговтається від останнього сезону Гри престолів і Чорнобиля, як студії вже щосили анонсують прем’єри нових серіалів. Цього літа світ побачать різні картини: фентезі, комедії, трилери, драми і детективи.

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Йдеться, як про серіали, які вже полюбилися публіці та представляють не перші сезони, так і про свіжі роботи.

Дуже дивні справи

Сюжет третього сезону буде крутитися навколо торгового центру Starcourt Mall влітку 1985 року. Однак подробиць творці картини не розкривають. До акторського складу Міллі Боббі Браун, Вайноны Райдер і Девіда Харборома приєднається Майя Турман-Хоук.

Дата виходу: 4 липня.

Жанр: детектив, драма, трилер, жахи, фантастика.

Добрі передвісники

Міні-серіал це екранізація фантастичного роману Террі Пратчетта і Ніла Геймана. У ньому розповідається про події 2018 року, коли Демон Кроулі та ангел Азірафелем прагнуть запобігти наступу антихриста та заодно фінальну битву між Раєм та Пеклом.

У серіалі зіграли Девід Теннант, Майкл Шин, Джек Вайтхолл, Анна Максвелл Мартін.

Дата виходу: 31 травня.

Жанр: комедія, фентезі.

Коли вони нас бачать

У серіалі розповідається про реальну судову справу над підлітками, яких помилково звинувачували у зґвалтуванні жінки в Центральному парку в 1989 році.

Дата виходу: 31 травня.

Жанр: драма.

Велика маленька брехня

Цього літа на глядачів чекає продовження популярного серіалу, який отримав Золотий глобус. Монтерейській п’ятірці доведеться зіштовхнутися уже зі знайомими проблемами. Крім того, настав час розкрити таємниці вже мертвих людей. У другому сезоні серіалу повертаються Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Лаура Дерн, Зої Кравіц та Шейлін Вудлі. Також до них приєднається Меррін Данг і Меріл Стріп.

Дата виходу: 9 червня.

Жанр: драма.

Оповідь служниці

Серіал знятий за мотивами однойменного роману Маргарет Етвуд. У третьому сезоні Джун, яку грає Елізабет Мосс, повертається в Галаад, щоб очолити протестний рух.

Нагадаємо, що сюжет серіалу розгортається у вигаданому тоталітарному суспільстві — Республіці Галаад, яка фактично є псевдо-релігійною теократією.

У майбутньому лише одна зі ста жінок може народити здорову дитину. Їх збирають у спеціальні табори, аби вони народжували дітей для офіцерів, чиї дружини не здатні це зробити.

Дата виходу: 31 травня.

Жанр: драма.

Раніше Факти ICTV писали, що з’явився трейлер епізоду Smithereens, який входить до п’ятого сезону серіалу Чорне дзеркало.