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У Барі Алібасова почалася внутрішня кровотеча

У продюсера Барі Алібасова почалася внутрішня кровотеча у шлунку.

У Барі Алібасова почалася внутрішня кровотеча

Стан продюсера Барі Алібасова погіршився. У нього почалася внутрішня кровотеча к шлунку. Зараз лікарі намагаються її зупинити.

Також у нього впав до критичного рівня вміст гемоглобіну в крові.

Алібасов досі перебуває в комі.

Нагадаємо, Барі Алібасов впав у кому після отруєння засобом для прочищення труб.

Фото: alibasov_nana

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