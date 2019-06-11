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Астаф’єва чи Камінська? Хто з українських зірок робив пластичні операції

Пластичний хірург Едгар Камінський розповів, хто з українських зірок користувався послугами пластичного хірурга, а хто ні.

Астаф’єва чи Камінська? Хто з українських зірок робив пластичні операції

Українські знаменитості не афішують свої відвідини до пластичних хірургів, а от телеведучий Слава Соломко переконаний, що їхні тіла та обличчя говорять самі за себе.

Пластичний хірург Едгар Камінський запевнив, що в Даші Астаф’євої груди справжні, а от у солістки гурту НеАнгели Слави – ні.

Однак, Слава Камінська і сама не приховує, що двічі робила пластику.

Читайте: Слава з НеАнгелів розлучається з Едгаром Камінським

Маша Єфросиніна зазначила, що не вдавалася до хірургічного втручання заради краси. Крім того зірка з гумором реагує на подібні звинувачення.

Ольга Сумська також запевняє, що не зверталася до пластичних хірургів за допомогою.

Раніше Факти ICTV писали, що українська співачка Тіна Кароль опублікувала відвертий знімок.

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