PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Грим і танці: Лобода показала процес зйомок кліпу Пуля-дура

Українська співачка Світлана Лобода показала, як знімався кліп Пуля-дура.

Грим і танці: Лобода показала процес зйомок кліпу Пуля-дура

Світлана Лобода показала процес зйомок свого нового кліпу Пуля-дура, прем’єра якого відбулася 4 червня.

Ролик-backstage показує глядачам, як артистці наносили грим скелета (образ, в якому Лобода постала у кліпі), як знімалися танцювальні номери, а також як зірка відпочиває між зйомками частин кліпу.

Читайте: Время и Стекло представили нову пісню Vislovo

До слова, у новій відеороботі Пуля-дура Світлана Лобода приміряла кілька образів: і фатальний брюнетки, і звичної блондинки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка