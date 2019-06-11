11 червня свій ювілей святкує британський актор Х’ю Лорі. На честь цього Факти ICTV зібрали його найкращі серіали.

Британському акторові, сценаристові та музиканту Х’ю Лорі 11 червня 2019 року виповнюється 60 років.

Лорі отримав свою всесвітню популярність завдяки ролі ексцентричного лікаря в серіалі Доктор Хаус.

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Однак в фільмографії актора є ще багато гідних робіт. Факти ICTV зібрали топ-5 найкращих серіалів, в яких зіграв Х’ю Лорі.

Чорна гадюка

Історичний комедійний серіал, сюжет якого будується на пригодах кількох героїв у різні епохи.

Наприклад, в серії Картопля розповідається про епоху великих географічних відкриттів і натякається на те, що Австралію першим відкрив Блекеддер, а серія Дзвіночки пародіює Дванадцяту ніч Шекспіра.

Дживс і Вустер

Британський комедійний телесеріал був знятий за мотивами романів Пелама Вудгауса. У картині розповідається про молодого англійського аристократа Бертрамома Вустера і його камердинера Реджинальда Дживса. Дії в телесеріалі розгортаються в Нью-Йорку в 1920-х роках. Берті і його друзі часто потрапляють у всілякі кумедні перипетії, і тільки спритний та ерудований камердинер Дживс допомагає їм виплутатися.

Трохи за 40

У серіалі розповідається про Пола Сліппері – досить нервозного лікаря, який успішніший на роботі, ніж у себе вдома. Його дружина Естель після багатьох років домашнього господарства повертається на роботу. У центрі цієї сімейної комедії – секс: у Пола його немає, він боїться, що у його дружини він є, а вже у трьох їх синів його достатньо.

Доктор Хаус

Телесеріал розповідає про видатного лікаря-діагноста Грегорі Хауса. Ця картина не вимагає детального представлення. До слова, Доктор Хаус потрапив у Книгу рекордів Гіннесса, як серіал, який у світі переглядали найбільше.

Нічний адміністратор

Британо-американський серіал розповідає про нічного адміністратора готелю, якого завербували агенти спецслужб для проникнення в міжнародну мережу торговця зброєю.

Раніше Факти ICTV зібрали найбільш очікувані прем’єри серіалів, які можна подивитися вже цього літа.