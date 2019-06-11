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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Не лише Доктор Хаус. Топ-5 серіалів з Х’ю Лорі

11 червня свій ювілей святкує британський актор Х’ю Лорі. На честь цього Факти ICTV зібрали його найкращі серіали.

Не лише Доктор Хаус. Топ-5 серіалів з Х’ю Лорі

Британському акторові, сценаристові та музиканту Х’ю Лорі  11 червня 2019 року виповнюється 60 років.

Лорі отримав свою всесвітню популярність завдяки ролі ексцентричного лікаря в серіалі Доктор Хаус.

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Однак в фільмографії актора є ще багато гідних робіт. Факти ICTV зібрали топ-5 найкращих серіалів, в яких зіграв Х’ю Лорі.

Чорна гадюка

Історичний комедійний серіал, сюжет якого будується на пригодах кількох героїв у різні епохи.

Наприклад, в серії Картопля розповідається про епоху великих географічних відкриттів і натякається на те, що Австралію першим відкрив Блекеддер, а серія Дзвіночки пародіює Дванадцяту ніч Шекспіра.

Дживс і Вустер

Британський комедійний телесеріал був знятий за мотивами романів Пелама Вудгауса. У картині розповідається про молодого англійського аристократа Бертрамома Вустера і його камердинера Реджинальда Дживса. Дії в телесеріалі розгортаються в Нью-Йорку в 1920-х роках. Берті і його друзі часто потрапляють у всілякі кумедні перипетії, і тільки спритний та ерудований камердинер Дживс допомагає їм виплутатися.

Трохи за 40

У серіалі розповідається про Пола Сліппері – досить нервозного лікаря, який успішніший на роботі, ніж у себе вдома. Його дружина Естель після багатьох років домашнього господарства повертається на роботу. У центрі цієї сімейної комедії – секс: у Пола його немає, він боїться, що у його дружини він є, а вже у трьох їх синів його достатньо.

Доктор Хаус

Телесеріал розповідає про видатного лікаря-діагноста Грегорі Хауса. Ця картина не вимагає детального представлення. До слова, Доктор Хаус потрапив у Книгу рекордів Гіннесса, як серіал, який у світі переглядали найбільше.

Нічний адміністратор

Британо-американський серіал розповідає про нічного адміністратора готелю, якого завербували агенти спецслужб для проникнення в міжнародну мережу торговця зброєю.

Раніше Факти ICTV зібрали найбільш очікувані прем’єри серіалів, які можна подивитися вже цього літа.

Фото: Dreamstime

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