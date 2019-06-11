PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

НВО збирається продовжити серіал Чорнобиль

Серіал Чорнобиль від НВО збираються продовжити ще на один епізод.

НВО збирається продовжити серіал Чорнобиль

Серіал Чорнобиль хочуть продовжити ще на один – шостий епізод.

В Управлінні туризму та промоцій КМДА повідомили, що знімати нову серію збираються в Україні. Творці хочуть зняти документальну серію про те, як виглядає Чорнобильська зона 33 роки після катастрофи, також планується взяти інтерв’ю у свідків аварії на ЧАЕС.

Читайте: Чорнобиль: як кадри із серіалу HBO виглядали в реальності

Зараз творці серіалу Чорнобиль обговорюють можливість повернутися до Києва і Чорнобильської зони.

Нагадаємо, що 4 червня НВО опублікував 5 серію міні-серіалу Чорнобиль, яка повинна була стати завершальною.

Джерело: Управління туризму та промоцій КМДА

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка