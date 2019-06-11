Серіал Чорнобиль від НВО збираються продовжити ще на один епізод.

Серіал Чорнобиль хочуть продовжити ще на один – шостий епізод.

В Управлінні туризму та промоцій КМДА повідомили, що знімати нову серію збираються в Україні. Творці хочуть зняти документальну серію про те, як виглядає Чорнобильська зона 33 роки після катастрофи, також планується взяти інтерв’ю у свідків аварії на ЧАЕС.

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Зараз творці серіалу Чорнобиль обговорюють можливість повернутися до Києва і Чорнобильської зони.

Нагадаємо, що 4 червня НВО опублікував 5 серію міні-серіалу Чорнобиль, яка повинна була стати завершальною.

Джерело: Управління туризму та промоцій КМДА