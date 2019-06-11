Продюсер серіалу Чорнобиль Креґ Мейзін заявив, що команда серіалу не готується до зйомок іще одного епізоду.

Продюсер і сценарист серіалу Чорнобиль Креґ Мейзін заявив, що команда серіалу не збирається знімати шосту серію.

На запитання про те, чи розглядає команда серіалу Чорнобиль можливість знімати іще одну серію Мейзін відповів “Це неправда”.

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За інформацією ЗМІ, шоста серія серіалу мала стати документальною і розповісти про Чорнобильську зону через 30 років.

Нагадаємо, в Управлінні туризму та промоцій КМДА повідомили про те, що творці серіалу Чорнобиль хотіли б зняти іще одну серію, а тому обговорюють можливість повернутися до Києва і Чорнобильської зони.

Також планувалося, що у свідків катастрофи візьмуть інтерв’ю.