PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Продовження зйомок Чорнобиля не буде – продюсер серіалу

Продюсер серіалу Чорнобиль Креґ Мейзін заявив, що команда серіалу не готується до зйомок іще одного епізоду.

Серіал Чорнобиль

Продюсер і сценарист серіалу Чорнобиль Креґ Мейзін заявив, що команда серіалу не збирається знімати шосту серію.

На запитання про те, чи розглядає команда серіалу Чорнобиль можливість знімати іще одну серію Мейзін відповів “Це неправда”.

Читайте: Чорнобиль: як кадри із серіалу HBO виглядали в реальності

За інформацією ЗМІ, шоста серія серіалу мала стати документальною і розповісти про Чорнобильську зону через 30 років.

Нагадаємо, в Управлінні туризму та промоцій КМДА повідомили про те, що творці серіалу Чорнобиль хотіли б зняти іще одну серію, а тому обговорюють можливість повернутися до Києва і Чорнобильської зони.

Також планувалося, що у свідків катастрофи візьмуть інтерв’ю.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Місцями зйомок Чорнобиля: у Києві розроблять маршрут для туристів
Чорнобиль: як кадри із серіалу HBO виглядали в реальності
Серіал Чорнобиль: чому він унікальний
Саундтрек до серіалу Чорнобиль виконав львівський хор
Серіал Чорнобиль 2019: чи погоджуються ліквідатори зі сценаристами
Серіал Чорнобиль збільшив потік туристів у зону відчуження на 30%
Не Москва, а Київ: у серіалі Чорнобиль знайшли неточність
Плачуть навіть чоловіки. Реакція на п’яту серію серіалу HBO Чорнобиль
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка