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Гітарист гурту Ляпіс Трубецкой впав у кому після побиття

Руслан Владика госпіталізували 6 червня після нападу невідомого чоловіка. 12 червня гітарист гурту Ляпіс Трубецкой впав у кому.

Гітарист гурту Ляпіс Трубецкой впав у кому після побиття

Гітарист гуртів Ляпіс Трубецкой і Trubetskoy Руслан Владико впав у кому після нападу невідомого зловмисника.

– Руслан отримав важку черепно-мозкову травму і наразі лежить у реанімації в комі, – йдеться в повідомленні.

Продюсер групи Євген Колмиков зазначив, що Владика виявили без свідомості в Мінську після того, як він зайшов в один з місцевих барів. Одразу після госпіталізації його прооперували, він на штучній вентиляції легенів.

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Зі слів сестри Владика, при собі у Руслана була барсетка, в якій були гроші, банківські картки, мобільний телефон. До реанімації музиканта доставили без особистих речей.

Нагадаємо, відомий російський продюсер Барі Алібасов впав у кому після отруєння засобом для прочищення труб.

Джерело: Trubetskoy

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