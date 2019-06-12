Руслан Владика госпіталізували 6 червня після нападу невідомого чоловіка. 12 червня гітарист гурту Ляпіс Трубецкой впав у кому.

Гітарист гуртів Ляпіс Трубецкой і Trubetskoy Руслан Владико впав у кому після нападу невідомого зловмисника.

– Руслан отримав важку черепно-мозкову травму і наразі лежить у реанімації в комі, – йдеться в повідомленні.

Продюсер групи Євген Колмиков зазначив, що Владика виявили без свідомості в Мінську після того, як він зайшов в один з місцевих барів. Одразу після госпіталізації його прооперували, він на штучній вентиляції легенів.

Читайте: Помер Юрій Мушкетик – відомий український письменник

Зі слів сестри Владика, при собі у Руслана була барсетка, в якій були гроші, банківські картки, мобільний телефон. До реанімації музиканта доставили без особистих речей.

Нагадаємо, відомий російський продюсер Барі Алібасов впав у кому після отруєння засобом для прочищення труб.

Джерело: Trubetskoy