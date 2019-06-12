Пластичний хірург Едгар Камінський вперше прокоментував своє розлучення зі Славою.

Відомий пластичний хірург Едгар Камінський, який днями відкрив свою клініку, вперше прокоментував своє розлучення зі співачкою Славою з групи НеАнгели.

– Істинну причину нашої ситуації знають і можуть зрозуміти лише близькі люди. Я прошу не спекулювати на темі нашої сім’ї. Вам буде складно зрозуміти, що сталося. Ви на 100% не знаєте нас. Мені і самому досі не віриться, – зазначив Камінський.

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Він також розповів, що вперше на розлучення подавав ще у 2017 році, але в останній момент передумав і дав другий шанс.

Нагадаємо, 5 червня на сайті Подільського районного суду Києва з’явилася заява про розлучення Едгара Камінського та співачки Слави з гурту НеАнгели.