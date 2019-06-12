Тілль Ліндеманн влаштував бійку з нав’язливим шанувальником в барі готелю в Мюнхені і зламав йому щелепу.

Вокаліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн побився з шанувальником і зламав йому щелепу.

Минулого тижня група зупинилася в готелі Bayerischer Hof в Мюнхені.

В барі готелю Ліндеманн пив пиво зі знайомим і подругою Ланою.

У цей час до них підійшов 54-річний шанувальник Ліндерманна і попросив зробити селфі, але співак відмовив.

Читайте: Rammstein презентували новий альбом

Чоловік почав ображати Лану.

Ліндеманн намагався змусити його вибачитися, в результаті чого зав’язалася бійка.

Співак вдарив шанувальника ліктем в обличчя, після чого той відразу впав.

Працівники готелю викликали поліцію, яка прийняла заяву про нанесення тілесних ушкоджень.

Відзначається, що чоловік отримав перелом щелепи.

Співак поки ніяк не прокоментував ситуацію.

До слова, раніше Rammstein випустив кліп на пісню Deutschland.

Джерело: Bild