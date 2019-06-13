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Держтаємниця – перший трейлер фільму з Кірою Найтлі

У мережі з’явився перший трейлер фільму Держтаємниця.

кира найтли

Трейлер фільму Держтаємниця з Кірою Найтлі з’явився у мережі. Режисером картини виступив Гевін Худ.

До акторського складу фільму входять Рейф Файнс, Метт Сміт і Меттью Гуд.

Читайте: Чаклунка: Володарка темряви – перший трейлер фільму з Анджеліною Джолі

В основі сюжету лежить роман Шпигун.

Дія фільму розгортаються у 2003 році. Головна героїня Кетрін Ган працює перекладачкою в розвідці Великої Британії.

Вона розповіла журналістам секретну інформацію про те, що спецслужби США шпигують за членами Ради Безпеки ООН для виправдання вторгнення в Ірак.

Прем’єра фільму в США відбудеться 23 серпня.

До речі, з’явився  трейлер документального фільму Останній дозор про зйомки Гри престолів.

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