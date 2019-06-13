У мережі з’явився перший трейлер фільму Держтаємниця.
Трейлер фільму Держтаємниця з Кірою Найтлі з’явився у мережі. Режисером картини виступив Гевін Худ.
До акторського складу фільму входять Рейф Файнс, Метт Сміт і Меттью Гуд.
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В основі сюжету лежить роман Шпигун.
Дія фільму розгортаються у 2003 році. Головна героїня Кетрін Ган працює перекладачкою в розвідці Великої Британії.
Вона розповіла журналістам секретну інформацію про те, що спецслужби США шпигують за членами Ради Безпеки ООН для виправдання вторгнення в Ірак.
Прем’єра фільму в США відбудеться 23 серпня.
До речі, з’явився трейлер документального фільму Останній дозор про зйомки Гри престолів.
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