Актриса Сільвія Майлз померла у віці 94 років.

Акторський дебют Сільвії Майлз відбувся в Шоу Діка Ван Дайка у 1960 році. Після виконала безліч невеликих ролей в різних телесеріалах.

У 1969 році привернула до себе увагу публіки після ролі в драмі Опівнічний ковбой. Ця роль принесла їй популярність і номінацію на Оскар за найкращу жіночу роль другого плану.

Сільвія Майлз зіграла у фільмі Прощай, моя красуня і отримала другу номінацію на Оскар.

У 1980-х актриса знялася у фільмах Зло під сонцем, Критичний стан і Уолл-стріт.

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У 2000-х Майлз з’явилася в телесеріалах Життя на Марсі і Секс у великому місті, а також фільмах Горщик удачі (2002), Казки стриптиз-клубу (2007) і Уолл-стріт: Гроші не сплять (2010).

Крім зйомок у фільмах Сільвії Майлз принесли популярність зв’язки з Енді Уорхолом і Полом Морріссі.

Нагадаємо, 12 червня 94-річна Сільвія Майлз померла. У неї почалися проблеми з диханням і вона викликала медиків. Актриса померла в машині швидкої допомоги.

Фото: THR