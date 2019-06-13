Американська актриса Сільвія Майлз померла у віці 94 років.
Померла актриса Сільвія Майлз, яка зіграла в серіалі Секс у великому місті. Їй було 94 роки.
У Майлз почалися проблеми з диханням. Актриса відразу викликала швидку допомогу.
Медики її госпіталізували, але по дорозі в лікарню вона померла.
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Популярність Майлз принесла епізодична роль у фільмі Опівнічний ковбой.
Також вона грала у фільмі Прощай, моя красуня і двічі номінувалася на Оскар.
Нагадаємо, у березні помер актор Сергій Романюк – народний артист України.
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