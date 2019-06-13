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Померла актриса з Сексу у великому місті Сільвія Майлз

Американська актриса Сільвія Майлз померла у віці 94 років.

Умерла Сильвия Майлз

Померла актриса Сільвія Майлз, яка зіграла в серіалі Секс у великому місті. Їй було 94 роки.

У Майлз почалися проблеми з диханням. Актриса відразу викликала швидку допомогу.

Медики її госпіталізували, але по дорозі в лікарню вона померла.

Читайте: Померла актриса Бібі Андерссон

Популярність Майлз принесла епізодична роль у фільмі Опівнічний ковбой.

Також вона грала у фільмі Прощай, моя красуня і двічі номінувалася на Оскар.

Нагадаємо, у березні помер актор Сергій Романюк – народний артист України.

Джерело: TMZ

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