13 червня в Україні стартував прокат фільму Люди у чорному: Інтрнешнл. Факти ICTV підготували власну рецензію на новинку кінематографу.

Люди в чорному: Інтернешнл – це спін-офф оригінальної трилогії, перша частина якої вийшла ще у 1997 році.

Наступні частини виходили у 2002 і 2012 роках.

Чи зміг новий фільм перевершити попередні, чи варто йти на нього в кіно і взагалі чи можливо дивитися його без Томмі Лі Джонса та Вілла Сміта – читайте далі у нашій рецензії.

Сюжет

Все так само сюжет про діяльність суперсекретної організації Люди в чорному, яка стоїть на сторожі спокою і безпеки Землі.

Цього разу вони працюють не лише в Нью-Йорку, а по всьому світу.

Все так само мають справу з інопланетянами, але тут останні вже виступають емігрантами.

У фільмі піднімається кілька проблематик, зокрема гендерна рівність.

У кадр іноді потрапляють вже знайомі інопланетяни як пасхалки для фанатів.

Більше вам не розповімо про сюжет, щоб не спойлерити.

Режисер

Режисерське крісло фільму Люди в Чорному: Інтернешнл зайняв Фелікс Гері Грей.

Через його руки пройшов Форсаж 8, Голос вулиць, Законослухняний громадянин, Пограбування по-італійськи і Перемовник.

Хто бачив ці фільми, точно скаже, що Фелікс вміє готувати яскравий і якісний екшн.

І тут він намагався вичавити якомога більше, проте проблема сховалася у сценарії, який відставав у діалогах, конфліктах і навіть гумор міг бути набагато соковитішим.

Зате у мене немає негативних емоцій щодо спецефектів, музики, озвучки та операторської роботи. Дуже гідно.

Гра акторів

Багатьом персонажам прищепили якусь безглуздість і наївність навмисно, але це найменше, що вплинуло на картину.

Загалом головні герої показали себе нормально, проте я не можу сказати, що добре, тому що проти них зіграло декілька чинників.

По-перше, переплюнути легендарних агентів Джея і Кея (Вілла Сміта і Томмі Лі Джонса) дуже непросто. Нехай про них навіть не згадували, але глядач все одно порівнював Тессу Томпсон і Кріса Хемсворта з ними.

По-друге, Тесса і Кріс разом зіграли набагато краще Валькірію і Тора з кіновсесвіту Marvel. І тут випливає третя причина – недопрацьований сценарій.

Але на їхню користь зіграла харизма і колишні подвиги у кінематографі, що не дали сприймати персонажів з негативом.

Загальне

У кінотеатр на цей фільм можна піти у 3D, щоб побачити гарні спецефекти і зануритися в атмосферу Людей у чорному.

Ця робота безумовно сподобається діткам.

Багато в чому це і вийшла казка-бойовик з легким гумором.

Люди у чорному: Інтернешнл точно не переплюнули “класичні частини” цієї історії, але і не впали у бруд обличчям.

Якщо використовувати нейралізатор, щоб забути минулі частини, то новий фільм цілком може сподобатися.

Сюжет: 6/10

Гра акторів: 7/10

Режисура: 8/10

Атмосфера: 8/10

Загальна оцінка Фактів ICTV: 7/10

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Валерія Маліцька

Фото: IMDb

Відео: B&H Film Distribution Company