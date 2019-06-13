13 червня в Україні стартував прокат фільму Люди у чорному: Інтрнешнл. Факти ICTV підготували власну рецензію на новинку кінематографу.
Люди в чорному: Інтернешнл – це спін-офф оригінальної трилогії, перша частина якої вийшла ще у 1997 році.
Наступні частини виходили у 2002 і 2012 роках.
Чи зміг новий фільм перевершити попередні, чи варто йти на нього в кіно і взагалі чи можливо дивитися його без Томмі Лі Джонса та Вілла Сміта – читайте далі у нашій рецензії.
Сюжет
Все так само сюжет про діяльність суперсекретної організації Люди в чорному, яка стоїть на сторожі спокою і безпеки Землі.
Цього разу вони працюють не лише в Нью-Йорку, а по всьому світу.
Все так само мають справу з інопланетянами, але тут останні вже виступають емігрантами.
У фільмі піднімається кілька проблематик, зокрема гендерна рівність.
У кадр іноді потрапляють вже знайомі інопланетяни як пасхалки для фанатів.
Більше вам не розповімо про сюжет, щоб не спойлерити.Читайте: Найгучніші прем'єри червня: на що піти в кіно Рецензія на фільм Люди Ікс: Темний Фенікс - випускний супергероїв Рецензія на фільм Ґодзілла II Король монстрів: чорнобильський ящір
Режисер
Режисерське крісло фільму Люди в Чорному: Інтернешнл зайняв Фелікс Гері Грей.
Через його руки пройшов Форсаж 8, Голос вулиць, Законослухняний громадянин, Пограбування по-італійськи і Перемовник.
Хто бачив ці фільми, точно скаже, що Фелікс вміє готувати яскравий і якісний екшн.
І тут він намагався вичавити якомога більше, проте проблема сховалася у сценарії, який відставав у діалогах, конфліктах і навіть гумор міг бути набагато соковитішим.
Зате у мене немає негативних емоцій щодо спецефектів, музики, озвучки та операторської роботи. Дуже гідно.
Гра акторів
Багатьом персонажам прищепили якусь безглуздість і наївність навмисно, але це найменше, що вплинуло на картину.
Загалом головні герої показали себе нормально, проте я не можу сказати, що добре, тому що проти них зіграло декілька чинників.
По-перше, переплюнути легендарних агентів Джея і Кея (Вілла Сміта і Томмі Лі Джонса) дуже непросто. Нехай про них навіть не згадували, але глядач все одно порівнював Тессу Томпсон і Кріса Хемсворта з ними.
По-друге, Тесса і Кріс разом зіграли набагато краще Валькірію і Тора з кіновсесвіту Marvel. І тут випливає третя причина – недопрацьований сценарій.
Але на їхню користь зіграла харизма і колишні подвиги у кінематографі, що не дали сприймати персонажів з негативом.
Загальне
У кінотеатр на цей фільм можна піти у 3D, щоб побачити гарні спецефекти і зануритися в атмосферу Людей у чорному.
Ця робота безумовно сподобається діткам.
Багато в чому це і вийшла казка-бойовик з легким гумором.
Люди у чорному: Інтернешнл точно не переплюнули “класичні частини” цієї історії, але і не впали у бруд обличчям.
Якщо використовувати нейралізатор, щоб забути минулі частини, то новий фільм цілком може сподобатися.
Сюжет: 6/10
Гра акторів: 7/10
Режисура: 8/10
Атмосфера: 8/10
Загальна оцінка Фактів ICTV: 7/10
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Валерія Маліцька
Фото: IMDb