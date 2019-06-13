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Я втомився, я мухожук: Слава Камінська відповіла чоловікові на розлучення

Відома українська співачка Слава Камінська з гурту НеАнгели відповіла на коментар чоловіка про розлучення.

Я втомився, я мухожук: Слава Камінська відповіла чоловікові на розлучення

Співачка Слава Камінська з гурту НеАнгели, чоловік якої вчора вперше прокоментував розлучення подружжя, саркастично відреагувала на його слова.

Реакція зірки була доволі завуальованою. У своїй Instagtam-Stories співачка опублікувала два меми.

Читайте: Слава Камінська розлучається з чоловіком: що відомо про стосунки пари

На першій світлині зображений екс-президент РФ Борис Єльцин в епізоді, коли він заявив, що втомився і йде з посту. Користувачі через не досить виразну вимову почали називати його мухожуком.

На другій світлині мем присвячений егоїстичності чоловіків.

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Я втомився, я мухожук: Слава Камінська відповіла чоловікові на розлучення / 2 фотографии

Нагадаємо,  пластичний хірург Едгар Камінський, який днями відкрив свою клініку, вперше прокоментував своє розлучення зі співачкою Славою.

Фото: babaslavka

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