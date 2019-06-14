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Alina Pash презентувала другу частину дебютного альбому Pintea

Українська виконавиця Alina Pash представила другу частину альбому Pintea.

Alina Pash презентувала другу частину дебютного альбому Pintea

У треклист альбому Pintea: Misto співачки Alina Pash увійшло десять композицій. Він присвячений історії її далекого родича – напівміфічного закарпатського Робіна Гуда Пинті Хороброму.

Як повідомила сама виконавиця, Misto – це історії сьогодення. У цих композиціях показане динамічне життя у великому місті, в якому сплітаються люди, події та випадкові зустрічі. Лейтмотивом другої частини стали урбан-саунд, хіп-хоп і всі його актуальні варіації.

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До слова, раніше Alina Pash оприлюднила першу частину альбому Pintea: Gory про героя закарпатського фольклору Пінту Хороброго. У ній гори стали символом рідного місця виконавиці, адже вона родом з гірського села.

Нагадаємо, 15 квітня Alyona Alyona і Alina Pash презентували кліп на пісню Падло.

Фото: Alina Pash

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