Актриса Едіт Гонсалес померла у віці 54 роки.

Дебют Едіт Гонсалес у кіно вперше відбувся у 5 років. Тоді на знімальний майданчик вона потрапила завдяки старшому братові. Він брав 5-річну Едіт на демонстрації і страйки, де одного дня вони потрапили на зйомки телепрограми Завжди в неділю з Раулем Веласко. Там дівчинку помітили продюсери і запросили в кіно.

Вже у 1969 році вона знімалася в мексиканських фільмах.

Едіт Гонсалес отримала світову популярність після зйомок у серіалі Багаті також плачуть, який вийшов на екрани у 1979 році. 15-річна актриса зіграла роль Марісабель.

Серіал Дика троянда тільки закріпив популярність акторки, у якому вона виконала роль Леонелли Вільяреаль.

До навідоміших робіт Едіти Гонсалес також належить роль Моніки у серіалі Дике серце.

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У 2000-і виконала помітні ролі в серіалах Бездушна, Жорстокий світ, Донья Барбара, Хамелеони, Пристрасті за Соломією.

Серед серіалів і фільмів за участю Едіт Гонсалес можна виділити також Знедолені (серіал, 1974), Пекельна пастка (фільм, 1990), Червоне небо (серіал, 2011), Бажання (фільм, 2013).

Крім того, Едіт Гонсалес також виступала в ролі продюсера фільму Бажання, який вийшов в прокат у 2013 році. Це був її перший і єдиний досвід, але досить успішний.

Найкращі фото Едіт Гонсалес





















Багаті також плачуть і Дика троянда: найкращі ролі Едіт Гонсалес / 5 фотографий

Нагадаємо, 54-річна акторка Едіт Гонсалез померла від важкого онкологічного захворювання, яке у неї діагностували у 2016 році.

Фото: edithgonzalezmx1