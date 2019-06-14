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Доктор Сон: вийшов трейлер екранізації роману Стівена Кінга

Компанія Warner Bros. опублікувала перший тизер-трейлер екранізації роману Стівена Кінга Доктор Сон.

Доктор Сон: вийшов трейлер екранізації роману Стівена Кінга

У мережі з’явився трейлер фільму Доктор Сон, який є екранізацією роману Стівена Кінга і буде продовженням картини Сяйво.

Головні ролі в картині зіграли Юен МакГрегор, Ребекка Фергюсон, Олександр Ессо, Карл Ламблі і Занн МаКларнон. Режисером виступив Майк Фленаган.

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За сюжетом події відбуваються через 40 років після Сяйва. Денні Торренс, який став свідком божевілля і смерті свого батька, подорослішав. Він страждає від алкоголізму і веде маргінальний спосіб життя. Одного разу він зустрічає дівчинку Абру Стоун, що володіє силою сяйва. Вона просить його допомогти їй врятуватися від групи мисливців на дітей з надприродними здібностями. Ден вирішує знову кинути виклик страхам і  привидам минулого.

Картина вийде у прокат восени цього року.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явився перший трейлер фільму Держтаємниця.

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