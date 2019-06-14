Журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших хіп-хоп артистів.

Лідером рейтингу найбагатших хіп-хоп артистів журналу Forbes став Шон Картер, якого глядачі знають під псевдонім Jay-Z. Його статки оцінюють $1 млрд.

Jay-Z заробляє не лише на музиці, а й на виробництві шампанського та коньяку, також він є інвестором Uber.

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На другому місці Андре Янг, відомий за псевдонімом Dr. Dre. Його стан оцінюється в $800 млн. Репер заробив гроші завдяки бренду навушників Beats та інвестиціям.

На третій позиції опинився Шон Комбс (P. Diddy) зі статком у $740 млн.

Каньє Вест опинився на четвертому місці ($240 млн). На п’ятому місці репер Drake зі статком у $150 млн.

Нагадаємо, найбільш високооплачуваними музикантами за версією Forbes став ірландський рок-гурт U2.

Джерело: Forbes

Фото: jayzfanspot