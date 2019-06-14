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Madame X: у Мадонни вийшов новий альбом

14 червня відбувся реліз нового альбому Мадонни Madame X.

Madame X - новый альбом Madonna

Новий альбом Мадонни Madame X вийшов 14 червня і до нього увійшли 15 пісень.

Це 14-а за рахунком платівка співачки.

На створення Madame X вона надихалася життям в Лісабоні.

Читайте: Crave: Мадонна презентувала новий кліп

Над альбомом працювали продюсери Мірве Ахмадзай, Майк Дін, Діпло, репер Future, співак Малума.

З 12 вересня співачка відправиться в турне на підтримку нового альбому.

Нагадаємо, перший сингл Medellin з нового альбому Madame X Мадонна презентувала в квітні.

Фото: Madonna

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