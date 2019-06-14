14 червня відбувся реліз нового альбому Мадонни Madame X.
Новий альбом Мадонни Madame X вийшов 14 червня і до нього увійшли 15 пісень.
Це 14-а за рахунком платівка співачки.
На створення Madame X вона надихалася життям в Лісабоні.
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Над альбомом працювали продюсери Мірве Ахмадзай, Майк Дін, Діпло, репер Future, співак Малума.
З 12 вересня співачка відправиться в турне на підтримку нового альбому.
Нагадаємо, перший сингл Medellin з нового альбому Madame X Мадонна презентувала в квітні.
Фото: Madonna
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