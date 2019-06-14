PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Майлі Сайрус представила кліп на пісню із серіалу Чорне дзеркало

Популярна співачка Майлі Сайрус показала кліп на пісню On a Roll із серіалу Чорне дзеркало.

Майли Сайрус

Співачка Майлі Сайрус зіграла поп-співачку Ешлі О в останньому сезоні серіалу Чорне дзеркало.

Читайте: Время и Стекло представили нову пісню Vislovo

До слова, кліп на пісню On a Roll підписаний ім’ям героїні.

Раніше Факти ICTV писали, що стрімінговий сервіс Netflix випустив п’ятий сезон серіалу Чорне дзеркало 5 червня.

Фото: mileycyrus

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка