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Орнеллу Муті засудили до в’язниці за вечерю з Путіним

Орнеллу Муті покарають через неявку на виставу, яку вона намагалася прикрити фальшивою меддовідкою.

Орнеллу Муті засудили до в’язниці за вечерю з Путіним

Актрису Орнеллу Муті засудили до напівроку тюремного ув’язнення і штрафу.

Касаційний суд Італії підтвердив вирок, який італійській акторці винесли ще у 2015 році.

Орнеллу Муті покарають за те, що надала фальшиву медичну довідку як виправдання за неявку на спектакль, який повинен був відбутися 10 грудня 2010 року в місті Порденоне.

Пізніше з’явився відеозапис, як актриса у цей же вечір присутня на благодійній вечері разом із президентом Володимиром Путіним.

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Популярність Орнеллі Муті принесли ролі у таких фільмах, як Приборкання норовливого, Шалено закоханий і Найкрасивіша дружина.

Нагадаємо, зірку фільмів для дорослих Стормі Деніелс суд зобов’язав виплатити президенту США Дональду Трампу компенсацію за адвокатські витрати.

Джерело: Ansa

Фото: Dreamstime

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