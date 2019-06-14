Орнеллу Муті покарають через неявку на виставу, яку вона намагалася прикрити фальшивою меддовідкою.
Актрису Орнеллу Муті засудили до напівроку тюремного ув’язнення і штрафу.
Касаційний суд Італії підтвердив вирок, який італійській акторці винесли ще у 2015 році.
Орнеллу Муті покарають за те, що надала фальшиву медичну довідку як виправдання за неявку на спектакль, який повинен був відбутися 10 грудня 2010 року в місті Порденоне.
Пізніше з’явився відеозапис, як актриса у цей же вечір присутня на благодійній вечері разом із президентом Володимиром Путіним.
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Популярність Орнеллі Муті принесли ролі у таких фільмах, як Приборкання норовливого, Шалено закоханий і Найкрасивіша дружина.
Нагадаємо, зірку фільмів для дорослих Стормі Деніелс суд зобов’язав виплатити президенту США Дональду Трампу компенсацію за адвокатські витрати.
Джерело: Ansa