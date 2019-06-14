Український гурт KAZKA випустив перший сингл з нового альбому Nirvana під назвою Пісня сміливих дівчат.

Пісня сміливих дівчат стала першим синглом, який гурт KAZKA оприлюднив перед виходом нового альбому Nirvana.

Реліз самого альбому очікується на початку вересня цього року.

Сингл до його виходу став частиною спільної благодійної кампанії гурту з фондом Tabletochki. Саме тому у відео фігурують імена благодійників.

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Самі музиканти називають нову пісню жіночим маніфестом і закликають дівчат знати собі ціну і не дозволяти себе ображати.

Нагадаємо, KAZKA відкинула пропозицію НСТУ про свою участь у Євробаченні 2019 від України.