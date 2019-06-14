PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Пісня для сміливих: KAZKA випустила сингл нового альбому

Український гурт KAZKA випустив перший сингл з нового альбому Nirvana під назвою Пісня сміливих дівчат.

Пісня для сміливих: KAZKA випустила сингл нового альбому

Пісня сміливих дівчат стала першим синглом, який гурт KAZKA оприлюднив перед виходом нового альбому Nirvana.

Реліз самого альбому очікується на початку вересня цього року.

Сингл до його виходу став частиною спільної благодійної кампанії гурту з фондом Tabletochki. Саме тому у відео фігурують імена благодійників.

Читайте: Medellin: Мадонна випустила перший сингл нового альбому

Самі музиканти називають нову пісню жіночим маніфестом і закликають дівчат знати собі ціну і не дозволяти себе ображати.

Нагадаємо, KAZKA відкинула пропозицію НСТУ про свою участь у Євробаченні 2019 від України.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка