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Померла зірка серіалу Багаті також плачуть Едіт Гонсалес

Померла актриса Едіт Гонсалес, яка прославилася після ролі в серіалі Багаті також плачуть.

Померла зірка серіалу Багаті також плачуть Едіт Гонсалес

У Мексиці, у віці 54 років померла актриса Едіт Гонсалес. Зірка померла від важкого онкологічного захворювання, яке у неї діагностували у 2016 році.

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Світову славу Едіт Гонсалес отримала після ролі Марісабель у серіалі Багаті також плачуть і ролі Леонелло Вільяреаль у серіалі Дика Роза.

Раніше Факти ICTV писали, що американська актриса Сільвія Майлз померла у віці 94 років.

Фото: edithgonzalezmx1

Джерело: CNN

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