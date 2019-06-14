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Потап сфотографував Каменських без одягу у ліжку

Українська співачка Настя Каменських опублікувала відвертий знімок, який, швидше за все, зробив її чоловік репер Потап.

Потап сфотографував Каменських без одягу у ліжку

Настя Каменських поділилася з підписниками відвертим знімком, на якому співачка позує оголеною в ліжку.

Читайте: Каменських знялася топлес у душі

Швидше за все, автором фото став її чоловік репер Потап.

– Зловив мене з ранку мій хлопчик, – прокоментувала фото співачка.

Раніше Факти ICTV писали, що після весілля Настя Каменських і Потап вирушили у подорож та час від часу діляться фотографіями з медового місяця.

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