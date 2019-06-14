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У Макса Коржа народився син – перше фото

У білоруського виконавця Макса Коржа народився син.

корж

Репер Макс Корж поділився з шанувальниками знімком з новонародженим сином.

– Син! Спасибі кохана, – написав він.

Читайте: Слава Камінська розлучається з чоловіком: що відомо про стосунки пари

На фото він тримає немовля на руках, показавши тільки його маленькі ніжки і ручки.

До слова, це друга дитина репера. У 2013 році у нього і його дружини Тетяни народилася дочка Емілія.

 

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Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus)

Раніше Макс Корж представив свою нову пісню під назвою Контрольний.

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