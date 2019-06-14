Українська співачка Ані Лорак зустрічається з 26-річним саунд-продюсером лейблу Black Star Єгором Глібом.

Єгор Гліб – новий бойфренд Ані Лорак. Співачка опублікувала спільну фотографію з 26-річним саунд-продюсером лейбла Black Star Єгором Глібом, тим самим підтвердивши чутки про їхній роман.

– Доброго, теплого вечора! – написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 14 Июн 2019 в 11:30 PDT

Шанувальники Ані Лорак побажали їм щастя і відзначили, що пара добре виглядає разом.

Що відомо про Єгора Гліба

Єгор Гліб народився в Україні і жив у Києві. Йому 26 років, і він молодший Ані Лорак на 15 років.

Гліб працює саунд-продюсером лейблу Black Star, заснованого російським репером Тіматі.

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Він був одружений на українській співачці Тетяні Решетняк, яка більш відома під псевдонімом TAYANNA. В 2013 році у пари народився син Даніель.

Нагадаємо, 31 січня Ані Лорак розлучилася з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу після 13 років шлюбу.