Згідно зі списком на сайті Міністерства культури, який був оновлений 14 червня, актора серіалу Свати Федора Добронравова виключили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Зірка Сватів, російський актор Федір Добронравов виключений з чорного списку Мінкультури.

Про це говорять оновлені 14 червня дані на сайті Міністерства культури.

– У конкретному випадку ми отримали рішення суду, яке вступило у силу, і ми, виконуючи закон і рішення суду, скасували наказ про внесення Добронравова у список осіб, що загрожують національній безпеці України, – заявила прес-секретар Мінкульту Юлія Даценко.

Зараз у цьому списку значаться 147 діячів культури.

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Нагадаємо, що у листопаді 2017 року Федору Добронравову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки через підтримку анексії Криму. Через це в Україні заборонили серіал Свати.