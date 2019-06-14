Згідно зі списком на сайті Міністерства культури, який був оновлений 14 червня, актора серіалу Свати Федора Добронравова виключили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.
Зірка Сватів, російський актор Федір Добронравов виключений з чорного списку Мінкультури.
Про це говорять оновлені 14 червня дані на сайті Міністерства культури.
– У конкретному випадку ми отримали рішення суду, яке вступило у силу, і ми, виконуючи закон і рішення суду, скасували наказ про внесення Добронравова у список осіб, що загрожують національній безпеці України, – заявила прес-секретар Мінкульту Юлія Даценко.
Зараз у цьому списку значаться 147 діячів культури.
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Нагадаємо, що у листопаді 2017 року Федору Добронравову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки через підтримку анексії Криму. Через це в Україні заборонили серіал Свати.