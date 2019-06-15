Франко Дзеффіреллі помер, залишивши світові велику спадщину екранізацій видатних творів мистецтва. Ким був митець і що залишив нащадкам Дзеффіреллі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Франко Дзеффіреллі – італійський художник, режисер театру, опери та кіно, продюсер, сценарист.

Народився митець у 1923 році. Закінчив академію витончених мистецтв, потім вступив до Флорентійського університету для вивчення образотворчого мистецтва та архітектури.

У роки Другої світової війни воював за Італійський Рух Опору після чого працював оформлювачем сцени в театрі Флоренції. В 1946 році переїхав до Риму, де став театральним художником і актором.

Першою режисерською роботою Дзеффіреллі в кіно був фільм Кемпінг 1957 року.

Режисер двічі номінувався на премію Оскар, отримав премію BAFTA і двічі премію Еммі, п’ять разів завоював премію Давида ді Донателло.

Читайте: Померла зірка серіалу Багаті також плачуть Едіт Гонсалес

Франко Дзеффіреллі був режисером найвідоміших екранізацій творів Шекспіра Приборкання норовливої 1967 рік з Елізабет Тейлор у головній ролі і Ромео та Джульєтта 1968 рік, Гамлет 1990 і Джейн Ейр 1996 рік.

Після успішних кіноадаптацій п’єс Шекспіра він звернувся до релігійної тематики, знявши фільм Брат Сонце, сестра Луна, присвячений життю Франциска Ассизького.

Серед інших відомих його фільмів — Ісус із Назарету, Нескінченна любов, Травіата, Отелло, Горобець, Чай із Муссоліні.

У 2004 році королева Великої Британії Єлизавета II посвятила Дзеффіреллі в лицарі – Командори ордена Британської імперії. Дзеффіреллі, таким чином, став першим громадянином Італії, хто удостоївся титулу почесного лицаря Великої Британії.

Нагадаємо, 15 червня помер Франко Дзеффіреллі на 96-му році життя.